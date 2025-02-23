تسيير الحركة المرورية أعلى دائري ميدان لبنان بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، تسبب في إصابة 5 أشخاص في على الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان، وزحام مروري أمام قائدي السيارات المتجهة لميدان لبنان، عقب قيام قوات المرور سحب حطام السيارات

ويواصل رجال البحث الجنائي استجواب المصابين وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام مركبتين، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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