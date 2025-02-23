الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تسيير الحركة المرورية أعلى دائري ميدان لبنان بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

تصادم سيارتين اعلي
تصادم سيارتين اعلي دائري ميدان لبنان، فيتو

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، تسبب في إصابة  5 أشخاص في على الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان، وزحام مروري أمام قائدي السيارات المتجهة لميدان لبنان، عقب قيام  قوات المرور سحب حطام السيارات 

ويواصل رجال البحث الجنائي استجواب المصابين وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الحادث.

 

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام مركبتين، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مع قرب حلول شهر رمضان، تعرف على مواعيد عمل السجل المدني وإدارة المرور

خطوات وشروط استخراج بدل فاقد لـ "وثيقة الزواج" إلكترونيًا عبر الإنترنت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المرورية الحركة المرورية حادث تصادم ميدان لبنان

مواد متعلقة

مع قرب حلول شهر رمضان، تعرف على مواعيد عمل السجل المدني وإدارة المرور

خطوات وشروط استخراج بدل فاقد لـ "وثيقة الزواج" إلكترونيًا عبر الإنترنت

موظف يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعد خلاف بسبب "فرن خبيز"

سقوط فتاة من شرفة مسكنها والأمن يحقق في الطالبية

تناول قرص ترامادول مخدر بالخطأ، التحقيق مع عاطل بسبب وفاة ابنه في حلوان

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سائق بطلق ناري بكورنيش إمبابة

انتظام حركة المرور بطريق الأوتوستراد بعد رفع حطام حادث التصادم

آخرتها تأبيدة، خبراء قانون يحذرون من شراء "الصواريخ والبمب" للاحتفال بشهر رمضان

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة سارة بشأن الأحوزة العمرانية للقرى

تعليق مفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الزمالك مع الأهلي (فيديو)

عمرو أديب يكشف سر تعويذة سيد عبد الحفيظ وتحطيم أسطورة الأهلي (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

ميلشيا الانقلاب توقع على ميثاق حكومة موازية للسودان

كولر يتصدر التريند بهاشتاج "المدرب الجبان" على منصة X

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية