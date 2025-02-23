الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

"مرضيش يجيب مربية أطفال"، موظفة تقيم دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها

موظفة ترفع دعوى طلاق
موظفة ترفع دعوى طلاق لأضرار ضد زوجها، فيتو

تقدمت موظفة بإحدى شركات السياحة بدعوى طلاق لأضرار ونفقة ضد زوجها في محكمة جنوب الجيزة.

وقالت الزوجة إن سبب رفعها الدعوى تعمد زوجها رفض توفير مربية لرعاية طفليهما رغم حالته المادية المتيسرة.

 


 واستكملت الزوجة حديثها بدعواها بمحكمة الأسرة قائلة: لم أجد من يحميني من التعرض للعنف الزوجي على يد من تزوجته عن حب، ولكن للأسف زوجي بعد الزواج داوم على ابتزازي ورفض الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية، بسبب تحريض والدته وطلبها مني الإنفاق على متطلباتي من وظيفتي"،  وكل ذلك تحملته من أجل أولادي وأخذت من عملي إجازة بدون مرتب لرعايتهم وعقب أن انتهت طالبته بإحضار مربية لرعايتهم في أوقات عملي، رفض وطالبني بترك عملي الذي يعد المصدر الوحيد الذي يغنيني عن بخله وتقصيره في تلبية احتياجاتي، كان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

 

وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من عنفه، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني، وتهديده لي، وعدم تقديمه أي مساعدات ودعم سواء ماديا أو معنويا، فلم أجد أمامي غير ترك مسكن الزوجية والتوجه لمنزل والدي وبرفقتي أبنائي ورفعت دعوى طلاق للضرر ونفقة صغاري.

 

عقوبة امتناع الزوج عن دفع نفقة الصغار

 

-ينص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

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مضيفة محكمة جنوب الجيزة بمحكمة الأسرة طلاق لأضرار

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