الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

بسبب دعوى نفقة.. شخص يسحل طليقته وشقيقتها بسيارته أمام محكمة الأسرة

الواقعة، فيتو
الواقعة، فيتو

تعرضت سيدة وشقيقتها للسحل على يد طليق المجني عليها الأولى.

 

الواقعة
الواقعة

سحلهما المتهم بسيارته نتيجة خلافات أسرية

أسفر عن إصابتهما بكسور وجروح أمام محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر.


تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتم  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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مدينة 6 أكتوبر محكمة الأسرة خلافات أسرية الاجراءات القانونية

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