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حوادث

فريق بحث وكاميرات مراقبة لكشف ملابسات مصرع 3 عمال في الهرم

مصرع 3 عمال في الهرم
مصرع 3 عمال في الهرم والأمن يحقق، فيتو

تواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة مصرع  3 عمال أثناء عملهم  بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث للوقوف على حقيقة الواقعة.  


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وصول 3 أشخاص إلى المستشفى مصابين نتيجة سقوطهم من ارتفاع بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات الأولية واستجواب شهود العيان  تبين لرجال المباحث أن المصابين عمال سقطوا من أعلى سقالة خلال أداء عملهم في مجال المعمار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

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البحث الجنائي قسم شرطة الهرم كاميرات المراقبة أمن الجيزة

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