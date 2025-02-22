مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

لقى شخصان مصرعهما، وأُصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي.

حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة.

بالإنتقال والفحص، تبين بان الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نقل بمقطورة، مع سيارة ربع نقل ما أدى إلى انقلابها



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وأصيب 3 أشخاص آخين وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج والجثامين الى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

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