السبت 22 فبراير 2025
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جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا لحماية طلاب المدارس إلكترونيا (صور)

جانب من البرنامج،
جانب من البرنامج، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل جهودها في رفع الوعي الرقمي لدى الطلاب، خاصة في ظل التحديات الإلكترونية المتزايدة، مشيرا إلى أهمية التوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية وأساليب الحماية منها. 

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تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز الأمن السيبراني

وأضاف أن جامعة القناة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، في إطار دورها الريادي في خدمة المجتمع. 

جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو

التحذير من المخاطر الرقمية 

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تقديم مبادرات تعليمية فعالة تُسهم في توعية الأجيال الناشئة حول مخاطر الفضاء الإلكتروني. 

وأكدت أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من الدورات التوعوية التي تستهدف رفع كفاءة الطلاب في التعامل الآمن مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو

المشرفون على البرنامج 

وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدمت الدكتورة إسراء حسام عمر، مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا بعنوان: "احمي نفسك إلكترونيًا" بمدرسة الشهيد محمد السماك، استفاد منه 25 طالبا، حيث تناول البرنامج كيفية الحماية من البرمجيات الخبيثة، والجرائم المعلوماتية، والوقاية من الاحتيال الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت، إلى جانب تعزيز سبل حماية المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.

جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو
جانب من البرنامج، فيتو

تقديم نصائح علمية الطلاب 

وتضمن البرنامج نصائح عملية حول تجنب تحميل البرمجيات من مصادر غير موثوقة، واستخدام برامج الحماية من الفيروسات، والتعامل بحذر مع الرسائل الإلكترونية غير الموثوقة، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الاحتيال الإلكتروني وضرورة استخدام كلمات مرور قوية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية، والتفاعل بحذر مع الآخرين عبر الإنترنت، لا سيما في ظل تزايد حالات الاختراقات الإلكترونية. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية جامعة القناة جامعة قناة السويس الأمن السيبراني مخاطر الانترنت

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