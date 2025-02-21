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محافظات

أسبوع بيئي بجامعة قناة السويس، زراعة أشجار مثمرة بمشاركة الطلاب وهيئة التدريس (صور)

جانب من مبادرة زراعة
جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو

قامت إدارة التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بزراعة عدد من الأشجار المثمرة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي المقام بالجامعة ضمن فعاليات المؤتمر البيئي الأول لكلية التربية.  

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زراعة عدد من الأشجار المثمرة 

وشهدت الفعالية زراعة أشجار مثمرة من اليوسفي والبرتقال والليمون بمحيط مباني كلية التربية، بحضور وبمشاركة الهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، إلى جانب عدد كبير من طلاب قسم التربية الفنية، الذين أسهموا في زراعة الأشجار بأنفسهم بالتنسيق بين جهاز التطوير والتجميل، ومكتبة مصر العامة. 

جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 
جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 

استمرار التعاون بين جامعة القناة ومكتبة مصر العامة 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية،  أن التعاون بين مكتبة مصر العامة وجامعة قناة السويس مستمر في العديد من الفعاليات الخاصة بالمكتبة المتنقلة التي ستجوب مختلف المناطق لنشر المعرفة والثقافة بين أفراد المجتمع. 

جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 
جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 

تأتي الفعالية كجزء من سلسلة أنشطة مستمرة تهدف لتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية داخل الحرم الجامعي.
 

جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 
جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، بين كافة مؤسسات المحافظة لاسترجاع الشكل الجمالي للمحافظة وعودتها باريس الصغرى، وفي إطار التعاون المثمر بين مكتبة مصر العامة وجامعة قناة السويس. 

جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 
جانب من مبادرة زراعة الأشجار،فيتو 

 

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