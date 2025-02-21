الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس إقليم القناة بفرع الرعاية الصحية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 أجرى الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جولة مفاجئة بمجمع الإسماعيلية الطبى، يرافقه الدكتور على رفعت مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، وعدد من مديرى الإدارات.  

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تنفيذ توجيهات رئيس هيئة الرعاية الصحية 

 وتأتي الجولة التفقدية وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل. 

تفقد مدير الإقليم خلالها قسم مجمع الإسماعيلية الطبي والطوارئ: واطلع على الإجراءات المتبعة، وناقش مع الأطباء أهمية اتباع بروتوكولات العلاجية  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الحرص على الاستماع لملاحظات المرضى 

 وحرص على الاستماع إلى ملاحظات  المرضى واحتياجاتهم، ومدى استجابة الفريق الطبي لحالات الطوارئ، وكيفية التعامل معها بداية من استقبال الحالات والتسجيل الطبى مرور بالملاحظة والعروض والفحوصلت والإجراءات المتبعة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية 

 وأكد الدكتور "رخا "على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية في مجمع الإسماعيلية

 

مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات المرضى بشكل فعال وسريع.  


بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية، وضرورة التعاون بين جميع الفرق الطبية والإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة.

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