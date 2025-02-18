جامعة القناة تنظم ندوة حول التعلم الأخضر والسلوكيات الصديقة للبيئة (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان "الأنشطة التربوية ودورها في دعم التعلم الأخضر والسلوكيات الصديقة للبيئة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية دور الجامعة في نشر الوعي البيئي وترسيخ مبادئ التعليم الأخضر بين الطلاب.

وأشار إلى أن تبني السلوكيات البيئية الإيجابية يعزز من استدامة الموارد الطبيعية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية مستدامة تدعم التنمية المستدامة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

المشرفون على إقامة الندوة

جاءت الندوة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الأنشطة التربوية تمثل وسيلة فعالة لتوجيه الأجيال الناشئة نحو ممارسات صديقة للبيئة.

تنفيذ برامج تعليمية

كما أكدت أن جامعة قناة السويس حريصة على تنفيذ برامج تعليمية تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات البيئية المستدامة، بما يسهم في خلق جيل واعٍ بالقضايا البيئية وقادر على التعامل مع تحدياتها بأساليب مبتكرة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

عميد كلية التربية يشرف على فعاليات الندوة

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وأدارتها الدكتورة داليا عبد الحكيم، المدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية، حيث استهدفت الفعالية 39 طالبة من مدرسة خديجة بنت خويلد.

أبرز محاور الندوة

وتناولت الندوة عدة موضوعات مهمة، من بينها دور الأنشطة التربوية في دعم القيم البيئية، وأهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه والطاقة. كما ناقشت كيفية ترسيخ السلوكيات الصديقة للبيئة في المدارس، وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ لمساعدتهم على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية التي تواجه المجتمع.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

مفهوم التعلم الأخضر

كما تناولت الندوة مفهوم التعليم الأخضر وأثره في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز المسئولية البيئية كقيمة أساسية لدعم الاستدامة. وتم التأكيد على أهمية نشر الوعي البيئي بين الطلاب، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي من خلال دمج الأنشطة التربوية في المناهج الدراسية، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تحفّز الطلاب على تبني ممارسات أكثر استدامة.

نُظمت الندوة بتنسيق من إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع حسام الدين مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز الثقافة البيئية، ودعم المدارس في بناء أجيال أكثر وعيًا بمفاهيم التنمية المستدامة وحماية البيئة.

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