جامعة قناة السويس: 3210 مواطنين استفادوا من القوافل الطبية (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، انعقاد الجلسة رقم (311) لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي عُقدت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبرئاسة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد الاجتماع حضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع، حيث تم استعراض تقرير شامل حول الأنشطة التي نُفذت منذ بداية عام 2025.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض إنجازات قطاع خدمة المجتمع

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة دينا أبو المعاطي جهود قطاع خدمة المجتمع في جامعة قناة السويس مشيرة إلى أن الإدارة العامة للمشروعات البيئية نظمت ثماني قوافل شاملة خلال الفترة من 20 يناير حتى 12 فبراير، استفاد منها 3210 مواطنين بالخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب تقديم حملات توعوية وتثقيفية استفاد منها 283 فردا، بالإضافة إلى تقديم إرشادات زراعية لعدد 100 مزارع، وخدمات بيطرية لـ 177 مربيا.

مجال القوافل العلاجية والإصحاح البيئي

كما توجهت قافلتان إلى قرية السلام بالقصاصين وقرية أبو عاشور بالتل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث قوافل بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، بمشاركة وفد من أسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى قرى النصر بالقنطرة غرب، وكسفريت بمدينة فايد، والبياضية بالقنطرة غرب.

ونظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية حملة طبية بديوان مديرية التربية والتعليم، تضمنت تقديم 506 خدمة طبية، وتسع حملات تثقيفية، إلى جانب تقديم 29 خدمة زراعية و40 خدمة بيطرية، ما يعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم الصحي والزراعي والبيطري للمجتمع المحلي.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جهود الجامعة في مجال التدريب

قامت إدارة تدريب أفراد المجتمع في جامعة قناة السويس بتنظيم عشرة برامج تدريبية متخصصة، استفاد منها 492 متدربا، استهدفت تعزيز مهارات الأفراد في مختلف المجالات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما قامت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بتنفيذ 18 ندوة وورشة عمل ولقاءً حواريًا ضمن المبادرات الرئاسية، استفاد منها 782 مشاركًا، وشملت موضوعات متنوعة في مجالات التوعية البيئية والصحية والمجتمعية.

الاستعداد للفعاليات القادمة

أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة حول قضايا الاستدامة والبيئة، من بينها التعليم الأخضر المستدام، والتغير المناخي، والبصمة الكربونية في قطاعات البناء والتشييد، والمؤسسات التعليمية، والزراعة.

كما كشفت عن استعداد كليات الجامعة لتنظيم عدد من الفعاليات خلال شهر فبراير، حيث تعقد كلية العلوم ملتقاها التوظيفي، فيما تستعد كلية التربية لتنظيم مؤتمرها البيئي الأول، إلى جانب ملتقى توظيفي تنظمه كلية التمريض، ومؤتمر بيئي لمعهد الدراسات الأفروآسيوية، بالإضافة إلى مؤتمر بيئي آخر تنظمه كلية السياحة والفنادق.

وأكدت أبو المعاطي أن هذه الفعاليات تأتي في إطار التزام جامعة قناة السويس بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.





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