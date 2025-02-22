السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نجدد جاهزيتنا لإتمام عملية تبادل كاملة رزمة واحدة تستند لوقف نهائي للحرب

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قالت حركة حماس اليوم السبت إنها تجدد جاهزيتنا لإتمام عملية تبادل كاملة رزمة واحدة تستند لوقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة".

وبدأت منذ قليل عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المقرر تسليم 6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين.

وصول مركبات الصليب الأحمر لموقع تسليم الأسرى الإسرائيليين برفح الفلسطينية

ووصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى موقع تسليم الأسرى الإسرائيليين في ‎مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

انتشار عناصر القسام في رفح الفلسطينية

تجري حركة حماس استعداداتها في قطاع غزة، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما تجري التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 4 أسرى من ضمن الصفقة.

لمشاهدة البث هنا

6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسري الفلسطينيين

وتعتزم حماس الإفراج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسري الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة حركة حماس الاسري الإسرائيليين رفح الفلسطينية الصليب الأحمر الدولي

مواد متعلقة

شاهد عمية تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس (بث مباشر)

جيش الاحتلال: سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه نقطة تسلم المحتجزين في رفح الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تكشف خطتها لإنقاذ غزة

قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب نابلس في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

أول إجراء من تعليم المنوفية ضد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بتلميذ

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية