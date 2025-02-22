انتشار عناصر القسام في رفح استعدادا لتسليم 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة (صور)

تجري حركة حماس استعداداتها في قطاع غزة، اليوم السبت، لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما تجري التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 4 أسرى من ضمن الصفقة.

وتعتزم حماس الإفراج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 سجين فلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التسليم الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت جرينتش).

وقال نادي عائلات الرهائن إن الصليب الأحمر سيتسلم إيليا كوهين وتل شوهام وأومر شيم توف وأومير وينكرت، الذين اختطفوا خلال هجوم حماس، بالإضافة إلى هشام السيد وأفيرا منغستو، وكلاهما رهينة منذ نحو 10 سنوات.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم 3 قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

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