السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

رياح شديدة وأمطار واضطراب الملاحة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 22 فبراير 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري  على فترات متقطعة.


ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما اشارت الأرصاد الجوية إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل (مطروح - الإسكندرية-كفرالشيخ - البحيرة) 
حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (2.5 -4 أمتار)

 

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الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر  البلاد اليوم بموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضًا طفيفًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجات مئوية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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