السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصغرى في أسيوط تصل لـ 05 درجات مئوية، درجات الحرارة غدا السبت فى مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا السبت، حيث يسود طقس بارد على أغلب الانحاء دافئ على الجنوب،شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   10  ودرجة الحرارة العظمى 16

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  16

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 15

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07  و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  06 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية العاصمة الادارية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى طقس شديد البرودة طقس الغد

مواد متعلقة

منال عوض: الدولة المصرية مستعدة لتقديم كافة سبل التعاون لأشقائها الأفارقة

قائم مكانه، أول رد من محافظة القاهرة على إزالة قصر برسوم باشا الأثري (صور)

وزيرة التنمية المحلية تفتح معرض أيادي مصر بالجامعة الأمريكية

وزيرة التنمية المحلية تشهد حفل تخريج 40 متدربًا على برنامج اللغة الإنجليزية

محافظ القاهرة يفتتح معرض " أهلًا رمضان" بمدينة نصر

أبو الزعابيب، اليوم بداية شهر أمشير رسميا، ومركز المناخ يحذر من تقلبات جوية خطرة

التنمية المحلية: بدء تكويد الأشجار في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5/2/2025

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى «ضاق بهم ذرعا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية