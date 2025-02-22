انفجار على شاطئ ولاية هاواي الأمريكية ووقوع إصابات 3 منهم في حالة حرجة (فيديو وصور)

أصيب سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، إثر انفجار يشتبه بأنه غازي، وقع على شاطئ ولاية هاواي الأمريكية، وفقا لإدارة الفنادق والشرطة في مقاطعة ماوي.

وتسبب الانفجار في كومة من الحطام في "وايلر أون كانابالي بيتش" وهي منطقة سياحية شهيرة توجد بها سلسلة من الفنادق والعقارات على الرمال البيضاء. وهي تبعد بضعة أميال شمال وسط مدينة لاهاينا، والتي تعرضت للاحتراق بالكامل تقريبا في حريق غابات مميت في 2023.

LAHAINA, Hawaii: An explosion at The Whaler resort on Kaanapali Beach in West Maui on Thursday evening left seven people injured, including three critically.



The blast occurred around 6:15 p.m. at the 2481 Kaanapali Parkway.



Webcam footage captured debris flying from the… pic.twitter.com/Cr382aL3YL February 21, 2025

وقالت الشرطة إن أعمار المصابين السبعة تتراوح بين 18 عامًا و74 عامًا.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة ألانا بيكو أمس الجمعة إلى أن اثنين من الأشخاص المصابين تم نقلهما إلى جزيرة أواهو لتلقي العلاج.

وذكرت إدارة شرطة ماوي أنه لم تكن هناك حاجة إلى إخلاء الناس من المنطقة المحيطة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن غاز البترول المسال، الذي يزود شوايات الشواء في المنطقة المشتركة للمنتجع، هو السبب في وقوع الانفجار.

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