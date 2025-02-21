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اللجنة التخطيطية لقطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها بدورتها الجديدة

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

انعقد الاجتماع الثاني للجنة التخطيطية لقطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات في دورتها الجديدة، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وأمانة الدكتور علي صبور، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس.

اللجنة التخطيطية لقطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها بدورتها الجديدة

عُقد الاجتماع في رحاب الأكاديمية الطبية العسكرية للقوات المسلحة، بدعوة كريمة من السيد اللواء طبيب طارق النجدي، مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، وبحضور الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إلى جانب أعضاء اللجنة التخطيطية في دورتها الجديدة. كما شارك عدد من علماء مصر بالخارج عبر Zoom Meeting، في إطار حرص رئيس لجنة القطاع على تعزيز التعاون والتنسيق لضمان العمل بروح الفريق الواحد.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي واجهتها كليات الطب بالجامعات المصرية خلال الفترة الماضية، وسبل إيجاد حلول سريعة وفعالة لتجاوزها، بما يساهم في تطوير الأداء الأكاديمي ورفع مستوى التعليم والتأهيل الطبي للطلاب. 

كما تناول الاجتماع وضع آليات لتطوير برامج التدريب الطبي، وتأكيد ضرورة تحديثها باستمرار لتعظيم الاستفادة وتحقيق تدريب عملي أكثر فاعلية، مع إمكانية التعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية للاستفادة من برامجها التدريبية.

وفي إطار دعم التعليم الطبي، ستنظم لجنة القطاع ورشة تدريبية لعمداء كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية، ومديري التدريب بهذه الكليات، تحت عنوان:
"Egyptian National Compulsory Medical Internship Program:
What has been done from preparation to current status of implementation." 

وذلك بكلية الطب جامعة عين شمس، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية، في إطار خطة اللجنة لرفع مستوى كليات الطب وضمان تخريج أطباء مؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا.

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الاعلى للجامعات الأكاديمية الطبية العسكرية الدكتور منصور حسن الطب البشري المجلس الأعلى للجامعات جامعة بني سويف جامعة عين شمس

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