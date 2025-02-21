انتظام حركة المرور بطريق الأوتوستراد بعد رفع حطام حادث التصادم

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله من تسيير الحركة المرورية أعلى طريق الأوتوستراد، بعدما تسبب حادث تصادم أتوبيس وتريلا في زحام مروري أمام قائدي السيارات.

وأصيب في الحادث 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، بينما قامت الخدمات المرورية برفع حطام الحادث وسحب السيارات عبر أوناش المرور، وانتظام الحركة المرورية على الطريق بعدما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 7 اشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار العرض على النيابة.

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