القبض على المتهم بقتل مسن داخل شقته في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض، على المتهم بقتل مسن داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه أقدم علي ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في حدائق الأهرام، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن مخنوقًا.

بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شابًّا وراء ارتكاب الجريمة، لخلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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