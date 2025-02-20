تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بطريق الكوامل في سوهاج الجديدة

شهد طريق الكوامل بمدينة سوهاج الجديدة حادث تصادم سيارة ربع نقل بأتوبيس ميني باص تابع لشركة خاصة للنقل خاصة بدون ركاب.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بانقلاب أتوبيس ميني باص تابع لشركة خاصة للنقل “خاصة“ بدون ركاب قيادة ”محمد ص ا م” 47 عاما - سائق بالشركة، ومقيم مركز أخميم السيارة ربع نقل قيادة “محمد ن ف"، 38 عاما - سائق، مقيم مركز سوهاج.

ووقع الحادث أثناء تخطي الخاطئ للسيارة الثانية وخلال محاولة قائد لأتوبيس مفاداته اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

أفاد قائدا المركبتين بمضمون ما سبق، ونفيا الشبهة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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