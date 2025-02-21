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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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