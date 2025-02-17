تسيير الحركة المرورية على محور روض الفرج بعد تصادم سيارتين

فتحت الإدارة العامة للمرور طريق محور روض الفرج، أمام حركة المركبات بعد تعطلها لعدة ساعات وعملت علي تسيير الحركة المرورية، بسبب وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسوزكي، نتج عنه زحام مروري بالطريق وإصابة 13 شخصا ومصرع شخص آخر، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطريق لضمان عدم وقوع أي ازدحام إضافي.

وشهد محور روض الفرج صباح اليوم حادثًا مروريًا، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى من نوع "سوزوكي" كانت تسير في نفس الاتجاه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث، ما أدى إلى انحراف الميكروباص واصطدامه بالسيارة الأخرى، مما تسبب في انقلاب المركبتين وحدوث فوضى مرورية أعلى المحور.

وبتلقي غرفة عمليات المرور بلاغًا بالحادث، انتقلت على الفور 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازمـ كما تم انتشال جثة المتوفى بعد معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث وقد قامت الإدارة العامة للمرور بالتحفظ على السائق وبدأت إجراءات التحقيق، حيث جارٍ توقيع تحليل المخدرات للسائق المتسبب في الحادث.

من جهة أخرى، قامت فرق المرور برفع حطام الحادث وسحب السيارات المتضررة باستخدام أوناش المرور، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف الكاملة للحادث.

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