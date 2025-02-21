آخرتها تأبيدة، خبراء قانون يحذرون من شراء "الصواريخ والبمب" للاحتفال بشهر رمضان

تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، يقدم الكثيرين أطفال وشباب بشراء الألعاب النارية خاصة البمب والشماريخ، لاستخدامها عقب اندلاع مدفع الإفطار ابتهاجًا بشهر رمضان، مما يتسبب في كوارث عدة.

وترصد فيتو، لقرائها خلال السطور التالية خطوات ترخيص الألعاب النارية، وطرق مواجهة قوات الشرطة لها والعقوبة المقررة على حائزي هذه الألعاب مع خبراء من القانون والأمن، في التقرير التالي.

خبير أمني وأنواع المفرقعات المحظور تداولها

كشف اللواء محمد العدلي خبير امني أنه يجوز الترخيص بحيازة الألعاب النارية واستخدامها بموافقة وترخيص من وزارة الداخلية.

وأوضح الخبير الأمني أن استخراج رخصة حيازة الألعاب نارية تتم من خلال الدفاع المدني بوزارة الداخلية، باشتراطات أمنية لا بد من توافرها في المتقدم لطلب الرخصة.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن وزارة الداخلية حددت المواد التي تعد من المفرقعات والتي شملت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى المستخدمة في صناعة الشماريخ والبمب والصواريخ النارية وغيرها، وفقا لقرار وزير الداخلية الذي أصدره رقم 1872 لسنة 2004

خبير أمني عقوبة حيازة المفرقعات «البمب والصواريخ»

وفي نفس السياق أكد الخبير القانوني، محمد الشديد أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات «البمب والصواريخ»، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة.

وأوضح أن استعمال الألعاب النارية بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أكد أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وما في حكمها تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص.



وأشار إلى أن القانون تطرق أيضا لأجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، موضحًا أن المحكمة تقضي بمصادرة محل الجريمة وكل ما جرى استخدامه فيها، وذلك بالإضافة إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر.

- عقوبات موقعة علي المتهمين بحيازة حيازة الألعاب النارية.

-يعاقب بحيازة الصواريخ و"البمب" وما شابه ذلك فالمادة 102..

-بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

-يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

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