معهد التغذية يوضح الدهون الصحية للأطفال في رمضان (فيديو)

غالبًا ما يعتقد معظم الأشخاص أن الدهون لها تأثير سلبي فقط ويجب الحد منها نهائيًا، ولكن هذا غير صحيح إطلاقًا، فتوجد العديد من أنواع الدهون الصحية المفيدة للجسم بشكل عام كما إنها تساعد في نمو الأطفال.

لذلك سألت “فيتو”، الدكتورة هدى مسعود استشاري التغذية العلاجية بـالمعهد القومي للتغذية، عن الأطعمة الدهنية الصحية التي يمكن أن تقدمها الأم لأطفالها في رمضان للحفاظ على صحتهم ومساعدة أجسامهم على النمو بشكل سليم.

أنواع الدهون المختلفة

وقالت طبيبة التغذية إن الدهون هي مغذيات مهمة، فهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم، ما أنها مصدر للطاقة، وتحمي الهيكل العظمي والأعصاب، وكما تساعد الدهون المغذيات الأخرى على القيام بوظائفها.

وتنقسم الدهون إلى نوعين، منها المشبعة وغير المشبعة:

الدهون المشبعة: هي الموجودة في اللحوم والألبان، وهي التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، وقد تزيد الدهون المشبعة من المخاطر الصحية إذا تناول الشخص الكثير منها لفترة طويلة.

حيث يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) في الجسم، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الدهون غير المشبعة: تدعم الصحة وقد تكون أحادية غير مشبعة أو متعددة غير مشبعة، وتشمل بعض مصادر الدهون غير المشبعة - الصحية - المكسرات والزيوت والبذور والأفوكادو

وأكدت هدى مسعود على ضرورة احتواء النظام الغذائي للطفل على كلا النوعين حتي ينمو بشكل صحيح دون وجود أي نقص في المغذيات الأساسية.

وأضافت أن بعض أنواع الدهون المشبعة على العديد من العناصر المغذية، مثل الأوميجا 3، والتي يمكن العثور عليها في الأسماك التي تكون مفيدة للتركيز ولنمو المخ لذلك فهي مهمة للغاية لتقديمها للأطفال، لذلك في جميع التوصيات تكون الأسماك الدهنية مرة أو أثنين في الأسبوع، مثل التونة أو المكاريل أو السردين (غير المملح)، والمكسرات بأنواعها المختلفة بالإضافة للسمسم الذي يحتوي على حديد وكالسيوم وزنك.

الكمية المناسبة من الدهون لتقديمها للأطفال في رمضان

وشددت أنه لكل نوع من الدهون حدود معينة لا يجب تخطيها أو الإفراط فيها، وكل حالة لها المقدار المسموح به في نظامه الغذائي فلا يمكن منع شخص سواء كان مريض أو بصحته الكاملة من الدهون المشبعة أو غير المشبعة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تكون النسب المسموح بها كالآتي:

إجمالي الدهون أقل من 30% من إجمالي السعرات الحرارية

الدهون المشبعة أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية

الدهون المتحولة أقل من 1% من إجمالي السعرات الحرارية

وأوضحت استشاري التغذية أنه يمكن استبدال الدهون المشبعة والدهون المتحولة بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.

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