الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

معهد التغذية: مشروب قمر الدين مصدر للطاقة ويحافظ على صحة شرايين القلب

فوائد عصير قمر الدين
فوائد عصير قمر الدين

كشف المعهد القومي للتغذية عن أهم فوائد قمر الدين والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها حيث يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات المفضلة علي سفرة وجبة الإفطار في شهر رمضان.

السعرات الحرارية في مشروب قمر الدين 

وقال المعهد القومي للتغذية: إن  ١٠٠ جم من قمر الدين  يحتوي على ٢٣٥ سعر حرارى لذلك هو مصدر هام للطاقة وغني بمضادات الأكسدة نظرا لاحتواءه على البيتا كاروتين والفلافونويد وفيتامين أ وج.

فوائد مشروب قمر الدين 

وتشمل فوائد مشروب  قمر الدين انه يقاوم الإمساك ويمنع حدوثه  نظرا لاحتواءه على الألياف كما أنه غني بالبوتاسيوم لذلك يحافظ على صحة القلب والشرايين

 

قمر الدين 
قمر الدين 

وكشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في التمر مشيرا إلى أن كل ١٠٠ جرام تمر تحتوي على ٣١٥ سعر حراري.

 

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في منشور توعوي لها أن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1-تقليل الإحساس بالجوع 

2-عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار

3-يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4-التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على امداد الجسم بالطاقة.

فوائد التمر في وجبة الإفطار 

و يساعد تناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر. 

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

 

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

 ٢-  يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون. 

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات. 

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥-  إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم

٧-  التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية. 

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية
١٠-  القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله.

 

وحذرت الدكتورة إيناس فوزي استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية من الإفراط في تناول السكريات والنشويات خلال شهر رمضان الكريم.

 

الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام

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وأشارت أن الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام والتي تحتوي على سكريات ونشويات.

وأوضحت أن  الإفراط في تناول السكريات يسبب زيادة الوزن وارتفاع سكر الدم وكذلك النشويات يجب تناولها باعتدال منها قمح البليلة والبرغل والفريك حتي لا تسبب زيادة الوزن في شهر رمضان.

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