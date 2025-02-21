الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 40 مصابا ومريضا فلسطينيا بعد عبورهم من معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم الجمعة 40 مصابا ومريضا و68 مرافقا فلسطينيا، للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بعد عبورهم من معبر رفح البري.

واعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ان 40 مصابا فلسطينيا ومريضا و68 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

كان مصدر مصري مسئول أكد في وقت سابق أن عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح البري حتى اليوم بلغ 103,769 شخصا، فيما خضع 89,449 فلسطينيا للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي بعد دخولهم إلى الأراضي المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

دخول 34 مصابا ومريضا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

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وأضاف المصدر أن 1,167 فلسطينيًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات المصرية، بينما 2,676 شخصًا خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.

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الاسعاف المصري بمحافظة شمال سيناء شمال سيناء عبر رفح محافظة شمال سيناء مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء

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