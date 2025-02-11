المستشفيات المصرية تستقبل 52 مصابا فلسطينيا بعد دخولهم من معبر رفح

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 52 مصابا فلسطينيا و86 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.





المستشفيات المصرية تستقبل 52 مصابا فلسطينيا بعد عبورهم من معبر رفح



وأعلنت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم إيداع المصابين داخل محافظة شمال سيناء، ونقل عدد من الحالات خارج المحافظة موزعين على مستشفى العريش العام، ومستشفى نخل ومستشفى الشيخ زويد، وعدد من المستشفيات المصرية الأخرى في المحافظات المجاور للمحافظة.

قالت مصادر فلسطينية إن عملية خروج المرضى والجرحى عبر معبر رفح تسير بشكل بطيء، لا يتناسب مع أفواج المواطنين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج

20 ألف جريح فلسطيني بحاجة لإجلاء طبي عاجل من غزة

وكشفت المصادر، أن قوائم الجرحى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي سريع خارج القطاع تتضمن أكثر من 20 ألفا.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس مدى صعوبة نقل هذا العدد الكبير من الجرحى عبر معبر رفح في ظل الآلية المستخدمة حاليا لعملية الإجلاء".

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