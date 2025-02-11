الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

معبر رفح البري، فيتو
معبر رفح البري، فيتو

أكد مصدر مصري مسئول أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح البري حتى اليوم بلغ 103,769 شخص، فيما خضع 89,449 فلسطيني للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي بعد دخولهم إلى الأراضي المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تلقى الفلسطينيين العلاج في المستشفيات المصرية

وأضاف المصدر أن 1,167 فلسطينيًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات المصرية، بينما 2,676 شخصًا خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.

التدخلات الجراحية للفلسطينيين 

كما أشار إلى أن إجمالي التدخلات الجراحية التي أجريت للفلسطينيين الوافدين عبر المعبر بلغت 2,147 عملية حتى الآن، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الطبي والإنساني للجرحى والمصابين.

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