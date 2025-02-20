لحظة دخول المنازل المتنقلة من معبر رفح لقطاع غزة (صور)

عبرت الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة منذ قليل معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

دخول المنازل المتنقلة قطاع غزة

وكانت قد نجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس.

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