دخول 34 مصابا ومريضا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

عبر 34 مصابا ومريضا و63 مرافقا فلسطينيا معبر رفح البري اليوم الخميس للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

عبور 34 مصابا ومريضا فلسطينيا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية



وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 34 مصابا فلسطينيا ومريضا و63 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

عبور الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة معبر رفح

وفي سياق متصل عبرت الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة منذ قليل معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وكانت قد نجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس.

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