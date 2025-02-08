السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 63 مصابا فلسطيني بعد دخولهم من معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء أن المستشفيات المصرية استقبلت اليوم السبت 63 مصاب ومريض فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

المستشفيات المصرية تستقبل 63 مصابا ومرافق فلسطيني 
 

وأعلنت المصادر الطبية أن المستشفيات المصرية استقبلت 166 مصابا ومريضا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية، بعد عبورهم من معبر رفح البري.
 

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نقل 47 فلسطينيا عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

وأضافت المصادر إنه تم إيداع المصابين داخل محافظة شمال سيناء ونقل عدد من الحالات خارج المحافظة موزعين على مستشفى العريش العام ومستشفى نخل ومستشفى الشيخ زويد وعدد من المستشفيات المصرية الأخرى في المحافظات المجاورة للمحافظة.

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