معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

ووردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

سداد دين جابر بدعاء النبي

هذه المرة نحن على موعد مع معجزة لسيد خلق الله، صلى الله عليه وآله وسلم، من نوع مختلف.. فقد كان الصحابي الشاب في أزمة مستحكمة، بعد أن استشهد والده، وكان عليه دين كبير، التزم الابن بسداده.

وكان صاحب الدين على الصحابي جابر بن عبدالله، رضي الله عنهما، شخص يهودي، وكان ميعاد سداد الدين في موعد جز النخل أي قطع ثمار النخيل.

ذهب جابر ليتفقد الوضع، ومر على بستان النخيل فوجد أن النخلة التى كانت تطرح خمسا، صارت تطرح واحدة واثنتين، وهذا معناه أنه لن يستطيع سداد دين اليهودي لأن ثمار النخيل لن تكفي على الإطلاق.

فما كان من جابر إلا أن سارع إلى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يتوسط لديه مع اليهودي لتأجيل سداد الدين. وقال لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن ثمار النخل لن تكفي هذا العام لسداد ديني.

فأرسل الرسول، صلى الله عليه وسلم، لليهودي، وقال له: أمهل جابر، أي أجِّلْ سداد الدين قالها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث مرات لليهودي، ولكن اليهودي رفض.

فقال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، لجابر خذني إلى بستانك.

فذهب سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وجابر إلى البستان، ووقف، صلى الله عليه وسلم، بجوار حائط بستان النخل. وقال لجابر: أين عريشك؟ (العريش المكان الذى يقف فيه صاحب البستان ليباشر منه البستان)، فنام، صلى الله عليه وسلم، وعندما استيقظ قال لجابر: يا جابر جز بستانك واقضِ دينك.

فلما جز جابر البستان، قال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: هل قضيت دينك؟ قال جابر: والله قضيت ديني وكفى، وتبقى لى ما لم يتبقَ مثله فى أي عام من قبل.

فقال الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أنى رسول الله.

تفاصيل المعجزة

التفاصيل وردت فى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد في مسنده.. وفيه تفصيل للكيفية التي أعان بها الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، جابر بن عبد الله، في حل مشكلة الدين الذي تركه أبوه.

يقول جابر بن عبد الله: "...… وترك أبى عليه دينا من التمر فاشتد عليَّ بعض غرمائه في التقاضي، فأتيت نبي الله، صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله إن أبي أصيب يوم أُحُد، وترك عليّ دَيْنا من التمر، واشتد عليَّ بعض غرمائه في التقاضي، فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام (الحصاد) المقبل، فقال: “نعم آتيك إن شاء الله قريبًا من وسط النهار”.

وبعد ذلك قال الرسول لجابر: “ادع لي فلانا”، يريد غَريمه الذي اشتد عليه في الطلب.

فلما جاء قال له الرسول، صلي الله عليه وسلم، أيسر جابر بن عبد الله، (يعنى أنظره إلى الميسرة) طائفة من دينك الذي علي أبيك إلى هذا الصرام المقبل".

لكن اليهودي الدائن المشتد في الطلب رفض.. وقال للرسول، صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل.

واعتل وقال: إنما هو مال يتامى!!

وكان ما كان من نوم سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في البستان، ومن الوارد أنه، صلى الله عليه وسلم، لم ينم، بل قد يكون قضى الوقت كله في الدعاء لله بسداد دين جابر.

ثم قال: “أين جابر؟”. فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: كِلْ له فإن الله عز وجل سوف يوفيه.

قال جابر: فكِلتُ له.. فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا.. فجئت أسعى إلى رسول الله، صلي الله عليه وسلم، في مسجده كأني شرارة، فوجدت رسول الله، صلي الله عليه وسلم، قد صلى، فقلت: يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريمي تمره، فوفاه الله، وفضل لنا من التمر كذا وكذا ؟

فقال: “أين عمر بن الخطاب؟ فجاء يهرول، فقال: سل جابر بن عبد الله عن غريمه وعن تمره”، فقال: ما أنا بسائله، قد علمت إن الله عز وجل سوف يوفيه. إذ أخبرت أن أخبرت أن عز وجل سوف يوفيه.. فقال: "يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟". قال: قلت: وفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا.

كانت تلك معجزة من معجزات رسول الله، صلي الله عليه وسلم، في تكثير الطعام القليل عند الحاجة، لقد لجأ الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، إلى ربه تبارك وتعالي ليوفي دين جابر، فاستجاب الله له.

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