معجزات الرسول.. رد عين قتادة فصار من أمهر الرماة

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

رد عين قتادة

من معجزات الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، رد عين الصحابي قتادة بن النعمان.

وقتادة هو أخو الصحابي أبي سعيد الخدري لأمه، أصيبت عينه بسهم في معركة أحد، فسالت حدقته على خده، فذهبوا به إلى سيدنا محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فأدناه منه، فردها النبي، صلي الله عليه وآله وسلم، إلى مكانها. ثم دعا له، وقال: "اللهم اكسُهُ جمالًا"، فظل حتى مات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت.

وشهد قتادة مع رسول الله، صلي الله عليه وآله وسلم، المشاهد كلها.

وكانت معه راية بني ظفر يوم الفتح، وظل قتادة، رضي الله عنه، يجاهد مع المسلمين بعد انتقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرفيق الأعلى.

وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لما سار إلى الشام، وكان من الرماة المعدودين.

العين عادت سليمة

ويقول كتاب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال":..... عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، فدعا به، فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. (وهذا سند قابل للتحسين).

وعن عاصم بن عُمَر بن قتادة، عن جده، (وهو منقطع وجاء من وجه آخر)، أنها أصيبت يوم أحد، فقد قال السهيلي: عَن أبي سَعِيد الخُدْرِيّ عن أخيه لأمه قتادة بن النعمان، قال: أصيبت عيناي يوم أحد، فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما النبي، صلى الله عليه وسلم، فأعادهما مكانهما، وبصق فيهما، فعادتا تبرقان.

وأخرج الدارقطني وابن شاهين، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد، فوقعت على وجنتيه، فردها النبي، صلى الله عليه وسلم، فكانت أصح عينيه.

وقال الواقدي في "المغازي غزوة أحد": وأصيبت عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنته، قال قتادة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت: أي: رسول الله، إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها، وتحبني، وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني، فأخذها رسول الله، صلى الله عليه وسلّم، فردها، فأبصرها وعادت كما كانت، فلم تضرب عليه ساعة من ليل أو نهار، وكان يقول بعد أن أسن: هي والله أقوى عينيَّ، وكانت أحسنهما. (المغازي).. (شرح الزرقاني على المواهب).

وفاته

وتوفي قتادة بن النعمان، رضي الله عنه، سنة ثلاث وعشرين للهجرة، وهو ابن خمس وستين وصلى عليه عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ونزل يومئذ في قبره.



ويحكى أنه وَفَدَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَجُلٌ مِنْ ذُرّيّة قتادة بعد ذلك زمن التابعين فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا ابْنُ الّذِي سَالَتْ عَلَى الْخَدّ عَيْنُهُ... فَرُدّتْ بِكَفّ الْمُصْطَفَى أَيّمَا رَدّ... فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِأَوّلِ أَمْرِهَا... فَيَا حُسْنَ مَا عَيْنٍ وَيَا حُسْنَ مَا خَدّ، فَأكرمه عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وأحسن إليه.

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