معجزات الرسول.. يرى من خلفه كما يرى من أمامه

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

يرى من خلفه كما يرى من أمامه

من معجزات رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يرى من خلفه، فهذا حقٌ، وثابتٌ.

روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "هل ترون قبلتي هاهنا، فوالله لا يخفى عليَّ ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري".

وروى مسلم عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس! إني أمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي".

وهذه من المعجزات والآيات التي أيّد الله بها رسوله، صلى الله عليه وسلم، وخصَّه بها، قال الحافظ ابن رجب، رحمه الله: "ليس المراد منه: أنه كان يلتفت ببصره في صلاته إلى من خلفه، حتى يرى صلاتهم، كما ظنه بعضهم، وقد رد الإمام أحمد على من زعم ذلك، وأثبت ذلك من خصائص النبي، صلى الله عليه وسلم، وآياته ومعجزاته". (فتح الباري، لابن رجب).

وقال الحافظ ابن حجر: "الصَّوَابُ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ هَذَا الْإِبْصَارَ إِدْرَاكٌ حَقِيقِيٌّ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْخَرَقَتْ لَهُ فِيهِ الْعَادَةُ، وَعَلَى هَذَا عَمَلُ الْمُصَنِّفِ، فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، وَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ".

والخلاصة، أن هذا الأمر هو من خصائص رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته؛ لكن هذا لا ينفي اختصاص الله بعلم الغيب؛ فإن الله قد يطلع من شاء من رسله، على ما شاء من أمور الغيب، وحينئذ يعلم الرسولُ من أنباء الغيب، ما أعلمه به ربه، سبحانه.



على أن المذكور في هذا الحديث ليس من علم الغيب في شيء، ولم يقل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأصحابه: إني أعلم ما غاب عن بصري، أو أعلم كذا وكذا، بل هذا الذي علمه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أمر موجود، مشهود.. وكل ما في الأمر أن العادة قد جرت ألا يرى الإنسان إلا ما يقابله، والرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا المقام يرى ما وراء ظهره، فانخرقت العادة، وصحت له الرؤية.

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