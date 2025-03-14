معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

الله يبر بقسم النبي

قرر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتم فتح مكة بأربعة جيوش، أو أربعة كتائب تدخل مكة من أربع جهات في نفس الوقت.

فجعل على رأس أول كتيبة "خالد بن الوليد" يدخل من أسفل مكة، والثاني "الزبير بن العوام" يدخل من أعلى مكة من الحجون مع الرسول، صلى الله عليه وسلم، من جهة.

والثالث "أبو عبيدة بن الجراح" يدخل من جهة أخرى من أعلى مكة، والرابع "سعد بن عبادة" زعيم الخزرج يدخل من غرب مكة.

إقصاء سعد بن عبادة عن القيادة

وسمع بعض الصحابة "سعد بن عبادة"، وهو يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة.

فلما وصلت العبارة لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة من سعد، قال الصحابة: يا رسول الله! والله لا نأمن سعدا أن تكون منه في قريش صولة (ومعنى صولة أي يفعل ما يشاء دون رادع، كما نقول فلان له صولات وجولات).

فأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بعزل سعد عن قيادة هذه الكتيبة من الجيش، وجعل مكانه ابنه "قيس بن سعد بن عبادة"، فلم يتأثر سعد ولا الأنصار (لأنه لن يغار من ابنه).

ودخلت هذه الكتائب من الجهات الأربع، بلا أي مقاومة، باستثناء كتيبة "خالد بن الوليد"، حيث تجمع بعض رجال قريش بقيادة "عكرمة بن أبي جهل" و"صفوان" عند جبل اسمه "الخندمة"، وقالوا: نقاتل حتى نُقتل أو نصدهم.

حكاية “جماش بن قيس”

وكان فيهم رجل اسمه "جماش بن قيس"، كان طوال الليل يعد سلاحًا له في داره، فقالت له زوجته، وكانت مسلمة سرًّا: لمن تعد هذا السلاح؟ قال: بلغني أن محمدًا يريد أن يفتح مكة ويغزوها.

قالت له: أو بعد ما صنع بخيبر (تذكره بحصون خيبر التي لا تُقهر، كيف دكَّ النبي، صلى الله عليه وسلم حصونها دكًّا).

قالت: أو بعد ما صنع بخيبر ما صنع؟ يقوم له أحد بعد ذلك؟! دع عنك هذا، فلا يقوم لمحمد أحدٌ بعد اليوم (يعني لا أحد يقدر يقف بوجهه بعد ما هزم اليهود التي لا تقهر حصونها بخيبر).

قال لها: فلئن كان، لأخدمنك خادما من بعض من أستأسره (يعني اذا انتصرت عليه، أجلب لك خادمًا من كبار أصحابه، من شدة الغرور).

فقالت له: والله لكأني بك وقد رجعت تطلب مخبأ أخبئك فيه لو رأيت خيل محمد. (يعني سترجع تختبئ عندي، فأنت لم ترَ جيش محمد).

فلما خرج مع صفوان وعكرمة إلى "الخندمة"، وهو أحد الجبال الوعرة، وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام، فأصدر "خالد بن الوليد" أوامره بالانقضاض عليهم.

وما هي إلا لحظات حتى تشتت هذه القوى وفرت. وهرب "جماش" هذا، وأخذ يجري إلى منزله، فدخل مرعبًا لبيته، وقال لزوجته: أغلقي باب البيت، أما سمعتِ أبا سفيان يقول: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن؟! (من خوفه لم يغلق الباب خلفه!!)

أغلقي الباب! فقالت له وهي تضحك: فأين الخادم؟! (أي ألم تعدني أن تحضر لي خدم من أصحابه، أين هم؟!)

فقال لها: دعي عنك (علم أنها تستهزئ به)، فقال شعرًا: وأنتِ لو أبصرتنا بالخندمة.. (يعني لو كنتي معنا ورأيتي ما حدث بالخندمة).. إذ فرّ صفوان وفرّ عكرمة

(يعني هؤلاء رجال قريش وأبطالها هربوا، ماذا أكون أنا أمامهم، إذا هم هربوا أين أذهب أنا؟!)

واستقبلتنا بالسيوف المسلمة.. يقطعن كل ساعد وجمجمة

ضربا فلا تسمع إلا غمغمة.. لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة

(أي: ما سمعنا غير صوت السلاح والقتل، لا تلوميني لأني خائف).

فضحكت منه وسخرت وأغلقت الباب عليه كي يكون في أمان.

النبي ينهى عن القتال

وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كان قد نهى عن القتال إلا من قاتلهم.

فلما علم النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: قم يا علي وانطلق إلى خالد، وقل له يرفع يده عن دماء الناس، وأحصوا عدد القتلى بهذه المعركة الصغيرة، فكان عدد من قُتل من قريش (70 رجلا).

ولنعد إلى يوم أحد، أتذكرون حين وقف على جثة عمه حمزة، وقد مُثِّل به، وجُدِع أنفُه وأذنُه، ولاكت هندُ كبده، مشهد لم تعرفه العرب من قبل، فالعرب لم تكن تعرف "المثلة".

وسيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، بشرٌ يوحَى إليه، فغلبت عليه بشريتُه من الحزن على عمه يومها، فصاح بأعلى صوته، واهتز لصوته جبل أحد.. وقال: عماه، ما وقفت موقفًا أغيظ عليَّ من هذا، والذي بعثني بالحق، لئن أظهرني الله على قومك يومًا لأقتلن سبعين منهم (هنا أقسم النبي، صلى الله عليه وسلم، أنت يا حمزة لست بواحد عندي، أنت بسبعين من قريش).

أمر الله لرسوله بالصبر

وأخذ الصحابة من حول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقسمون لنفعلن ولنمثلن بهم، وإذا بجبريل يهبط في نفس الموقف (والرسول، صلى الله عليه وسلم، في قمة الحزن)، ويوحي إليه الله عز وجل: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ".

فرفع الرسول، صلى الله عليه وسلم، رأسه، وتلا الآيات على أصحابه، وما زالت دموعه تترقرق على لحيته، والحزن يغمره.

فقال: لقد اخترنا ما اختار الله لنا من عزم الأمور، نصبر ونغفر.

ولكن في ذلك الوقت كان قد سبق (قسمه)، فأراد الله بمشيئته أن يبر (قسم الرسول صلى الله عليه وسلم). واليوم أظهره الله على قريش، فلم تقع مع النبي وقريش معركة بعد أُحد، وفي الخندق لم يكن هنالك معركة وقتال، فقد هزم الله الأحزاب يوم الخندق وحده بجند من جنوده، وهي "الريح".



فهذا أول يوم يظهر فيه النبي، صلى الله عليه وسلم، على قريش والقسم كان "أن يقتل سبعين من رجالهم"، فسخر الله "خالدا"، وسبحان الله قتل "70" من رجالهم، وهذه مشيئة الله، ليبر به قسم حبيبه، صلى الله عليه وسلم.

والنبي لم يأمر بذلك، ولكنها مشيئة الله.

ولما سأل خالد كم قتلتم منهم؟ قال: هم سبعون يا رسول الله!

فقال: الله أكبر لقد أردنا أمرًا، وأراد الله آخر.

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