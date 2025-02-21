صحيفة أمريكية: ترامب يروج للترشح لولاية ثالثة غير دستورية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُثير مُجددًا فكرة الترشح لولاية ثالثة غير دستورية.

ترامب يُثير مُجددًا فكرة الترشح لولاية ثالثة غير دستورية

وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتراح جاء بعد أيام أشار فيها إلى نفسه على أنه ملك، ونقل عن ديكتاتور قوله إنه محصن من اتباع القوانين.

وبحسب الصحيفة، أثار ترامب، في حفل استقبال أمس الخميس، مرة أخرى احتمال الترشح لولاية ثالثة غير دستورية، حيث سأل حشدًا في حدث بالبيت الأبيض عما إذا كان يجب عليه الترشح مرة أخرى وتلقى هتافات الجمهور “أربع سنوات أخرى”.

خطاب ترامب المتصاعد يُثير المزيد من القلق بين النقاد

وأضافت أن خطاب ترامب المتصاعد يُثير المزيد من القلق بين النقاد الذين يقولون إنه يحكم بقواعد استبدادية ويخشون من أنه قد يحاول الاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، كما حاول أن يفعل بعد خسارة انتخابات العام 2020.

التعديل الثاني والعشرين من الدستور يمنع الرؤساء من شغل المنصب أكثر من مرتين

وأشارت إلى أن التعديل الثاني والعشرين من الدستور يمنع الرؤساء من شغل المنصب أكثر من مرتين. وتابعت أن حدود سلطة ترامب، وما إذا كان سيراعيها، أصبحت موضوعًا رئيسًا في الأسابيع الأولى من رئاسته؛ إذ أنه، منذ توليه منصبه، تحرك بسرعة لتجاوز حدود السلطة الرئاسية.

وأردف التقرير: "أثارت إدارة ماسك للكفاءة الحكومية قلقًا بين الوكالات الفيدرالية بسبب الإجراءات الشاملة ضدها والتي يبدو أنها تنتهك القانون الفيدرالي في كثير من الحالات، واقتربت إدارته من تحدي القضاة علنًا".

وفي خضم هذه الحملة الخاطفة، نشر ترامب يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون"، مستشهدًا باقتباس غالبًا ما ينسب إلى الدكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت؛ ويبدو أنه يؤيد وجهة نظر ينظر إليها بشكل عام على أنها مناهضة للديمقراطية.

وبعد أربعة أيام، أشار إلى نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "الملك"، ونشر البيت الأبيض صورة له وهو يرتدي التاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.