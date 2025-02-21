بالاتحاد والنظام والعمل.. أعضاء “الدفاع والأمن القومي” و”العلاقات الخارجية” و”الشؤون العربية” بـ”النواب” يطرحون خطة التعامل مع ترامب

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن العرب ليس أمامهم سوى توحيد موقفهم في مواجهة عدوانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولات تنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

في البداية قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد ترامب تسلك طرقًا وأشكالًا غير منطقية أو دبلوماسية وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بل وتلقي بها بعرض الحائط.

وأضاف في تصريحات لـ «فيتو»، أن سيناريوهات الأحداث في الفترة المقبلة ترتبط بموقف الدول العربية، حيث يتطلب أن تكون الدول العربية على قلب رجل واحد لمنع التهجير القسري للفلسطينيين بشكل كامل والحفاظ على الأمن القومي للدول العربية المجاورة.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أرى أن الأيام الماضية شهدت تحركًا عربيًّا أوصل رسالة إلى الرئيس الأمريكي سواء عبر المواقف أم من خلال التصريحات، مضيفا، العالم العربي كله والعالم الإسلامي وشعوب وحكومات أوروبا أخذوا موقفًا واضحًا من التهجير القسري وضرورة حل القضية الفلسطينية، مضيفًا: تلك التحركات تعد عاملًا مساعدًا لاتخاذ موقف عربي موحد، ننتظره في اجتماع القمة الخماسية المقرر تنظيمه فى المملكة العربية السعودية لإعلان الموقف العربي.

وتابع، أتمنى الاتفاق للتعبير عن الشعوب العربية عبر موقف موحد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: نرفض هذه الطريقة بشكل واضح ولا بد مراعاة مشاعر العرب والمسلمين، لا سيما أن مصلحة الغرب مع العرب والشرق الأوسط أكثر من مصلحتهم مع إسرائيل، ولكنهم لا يستغلون هذه الأدوات بشكل جيد لاتخاذ موقف عادل وواضح لعلاج القضية الفلسطينية بما يتفق مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

فيما قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مواجهة تلك الأزمة تتطلب موقفًا عربيًّا موحدًا وهو ما تستهدفه مصر في بناء موقف عربي ودولي ضد مخطط ترامب الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًّا وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الخولي: مصر تتعامل مع الأزمة بشكل واضح وقوي، حيث تتحرك على المستوى الدبلوماسي بشكل فعال، كما أن لديها خطةً واضحة ستعلن لاحقًا تفاصيلها في ما يتعلق بإعادة الإعمار، وفقًا لفتراتٍ زمنية محددة، وفي مراحلَ متتابعة، تقضي ببقاء سكان غزة في قلب القطاع أثناء إعادة الإعمار، متابعًا: تستهدف مصر في خطتها، الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم المساس أيضًا بدول المنطقة، في ظل محاولاتٍ لتنفيذ مخططاتٍ قديمةٍ يعاد تدويرها من جانب الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأضاف النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن الحل لمواجهة المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، هو سرعة توحيد الموقف العربي، مثمنًا جهود مصر فى ذلك الإطار.

وأشار إلى أن مصر لديها خطة واضحة لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم، وفي نفس الوقت يتم إعمار وطنهم، وأن على العرب توحيد رؤيتهم مع مصر.

وقال النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدولة المصرية تتصدى بقوة لـ مخطط التهجير القسري، عبر تحركاتٍ دبلوماسية مكثفة من خلال دعوتها لعقد قمةٍ عربية وأخرى إسلامية، مشيرًا إلى أن جهود مصر هي الفرصة الأخيرة إذا أراد الجميع استقرارًا وأمانًا وتنمية فى الشرق الأوسط والعالم.

وشدد الجاحر في تصريح خاص، بأن العرب يمثلون قوة لا يستهان بها ولا تستطيع أي قوة أن تفرض عليهم أي أمر في ظل توحدهم، مشيرا إلى أنهم يمثلون قوة اقتصادية وبشرية وعلمية يستفيد منها الغرب.

نقلا عن العدد الورقي

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