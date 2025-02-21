خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

أعلن ألكسندر جيليزنياك الخبير في تاريخ الملاحة الفضائية، أن إيلون ماسك يستعجل الأمور بدعوته إلى الاستعداد لإخراج المحطة الفضائية الدولية من المدار.

إخراج المحطة الفضائية الدولية من المدار

ويذكر أن إيلون ماسك كتب في شبكة Х للتواصل الاجتماعي، أن المحطة الفضائية الدولية قد أنجزت مهمتها، ولن تقدم سوى القليل من الفوائد الإضافية. ويقترح بدلا من صيانة المحطة، تكثيف الجهود من أجل إرسال بعثة إلى المريخ.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يقول الخبير جيليزنياك في معرض تعليقه على مقترح ماسك: "إنه لا يركض أمام القاطرة فقط، بل يحاول أن يلعب دور القاطرة". مشيرا إلى أن جميع الدول المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية اتفقت على استمرار تشغيلها إلى عام 2030.

المحطة مفيدة للحفاظ على وجود الإنسان في مدار قريب من الأرض

ويؤكد الخبير أن المحطة مفيدة للحفاظ على وجود الإنسان في مدار قريب من الأرض، ومنها فقط يستطيع الوصول إلى القمر والمريخ. ويقول: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التطرف واتخاذ بعض القرارات الجامحة وتغيير جميع الخطط. هذه ليست رغبة ماسك وقدراته فقط، بل هناك العديد من البلدان والمنظمات مرتبطة بذلك. لن يتغير شيء بين عشية وضحاها".

ويذكر أن المحطة الفضائية الدولية تعمل منذ 20 نوفمبر 1998 في المدار. تبلغ كتلتها حوالي 435 طنا وتصل مع السفن الراسية إلى 470 طنا. والدول المشاركة في مشروع المحطة هي روسيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا والسويد وسويسرا.

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