بشير التابعي: التعادل مع الأهلي في القمة مكسب للزمالك

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع الأهلي في مباراة القدمة سيكون بمنزلة مكسب للفريق الأبيض.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "مستوى اللاعبين الكبار في الزمالك في الوقت الحالي لا يفرق عن باقي اللاعبين، وأي 11 لاعبًا يستطيعون المشاركة في مباراة القمة".



وتابع:" الأهلي في مباراة القمة في البداية سيبحث عن الفوز وسيمنح السيطرة الوهمية للزمالك".



وأكمل: "علمت أن كولر أكد لأشرف بن شرقي أنه غير جاهز لمباراة القمة، ولكن اللاعب المغربي أكد جاهزيته وأنه لاعب مباريات وليس تدريبات".



وعن توقع لنتيجة مباراة القمة قال:" أتمنى فوز الزمالك، لكن أتوقع نهاية المباراة بالتعادل، وهو مكسب للزمالك في ظل الظروف التي يعاني منها حاليًّا".

وتتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي يوم السبت المقبل، نحو إستاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك قبل المباراة المرتقبة التي تجمعهما السبت المقبل.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تبلغ القيمة السوقي للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف.

فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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