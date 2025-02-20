أخبار مصر اليوم: موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات.. مواعيد تشغيل قطار العاصمة وأتوبيسات النقل العام خلال رمضان 2025.. تفاصيل وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد تشغيل أتوبيسات النقل العام خلال رمضان 2025

مواعيد أتوبيسات النقل العام برمضان ، مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من خطة تشغيل الأتوبيسات خلال الشهر بما يتوافق مع طبيعته واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم لـ 15 طبيبا بمستشفى قنا

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تكليفها المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم لـ 15 طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام، كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا، حكما ببراءتهم جميعا من تهمة الإهمال

نصائح لمرضى الضغط في رمضان، نظام غذائي صحي من القومي للبحوث يضمن صيامًا آمنًا

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية لمرضى الضغط المرتفع، حيث يساعد الصيام في خفض ضغط الدم، وتنقية الجسم من الأملاح الزائدة، وتعزيز مرونة الشرايين، ومع ذلك، يحتاج مرضى الضغط إلى اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على استقرار مستويات الضغط وتجنب المضاعفات.

مواعيد قطار العاصمة خلال شهر رمضان 2025

نشرت صفحة وزارة النقل إنفوجراف لمواعيد تشغيل القطار الكهربائى خلال شهر رمضان المبارك.

تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل المترو بعد غد السبت بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك للتيسير على المشجعين.

السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر رئيس الهيئة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

التنظيم والإدارة يعلن وظائف جديدة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين عدد (7) في وظائف (أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات ثالث / أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ثالث / أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني ثالث)، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وزير التموين: مدّ معارض أهلًا رمضان أسبوعًا إضافيًا

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة عمل معارض أهلًا رمضان لمدة أسبوع إضافي، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمحافظين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

العظمى بالقاهرة تصل 17 درجة مئوية، ننشر درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد على أغلب الانحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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