الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادا لشهر رمضان، أوقاف الغربية تبدأ حملة نظافة انطلاقا من مسجد السيد البدوي (صور)

أوقاف الغربية تبدأ
أوقاف الغربية تبدأ حملة نظافة المساجد من مسجد البدوي

أطلقت مديرية الأوقاف بـ محافظة الغربية حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، وذلك بدايةً من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أهم وأشهر المساجد بالمحافظة، وهذا في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب تابعة

وأكد الدكتور نوح العيساوي وكيل اوقاف الغربية أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، مشددًا على أهمية توفير بيئة نظيفة ومريحة للعبادة. 

وأضاف وكيل أوقاف الغربية  أن الحملة تشمل تنظيف وتعقيم جميع المساجد، إلى جانب التأكد من جاهزية الإنارة وأجهزة الصوت، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة داخل دور العبادة.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المساجد، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية مناسبة خلال الشهر الكريم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب تابعة

أوقاف الغربية تعقد 47 ندوة علمية حول منظومة الأخلاق وأثرها في نهضة الأمم (صور)

توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

صدام قوي ينتظر الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تخطي الهلال السوداني

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

منوعات

المزيد

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالشجاعة في مواجهة الصعاب

إمام مسجد يثير الجدل، ترك المصلين فجأة بعد السجود والنشطاء يسألون عن صحة الصلاة (فيديو)

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية