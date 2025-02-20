استعدادا لشهر رمضان، أوقاف الغربية تبدأ حملة نظافة انطلاقا من مسجد السيد البدوي (صور)

أطلقت مديرية الأوقاف بـ محافظة الغربية حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، وذلك بدايةً من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أهم وأشهر المساجد بالمحافظة، وهذا في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور نوح العيساوي وكيل اوقاف الغربية أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، مشددًا على أهمية توفير بيئة نظيفة ومريحة للعبادة.

وأضاف وكيل أوقاف الغربية أن الحملة تشمل تنظيف وتعقيم جميع المساجد، إلى جانب التأكد من جاهزية الإنارة وأجهزة الصوت، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة داخل دور العبادة.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المساجد، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية مناسبة خلال الشهر الكريم.

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