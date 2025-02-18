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الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف معلمين بالمعاهد الأزهرية 2025

وظائف معلمين بالمعاهد
وظائف معلمين بالمعاهد الأزهرية، فيتو

 يتساءل العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة والباحثين عن وظائف جديدة حول، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الأزهرية 2025.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025.

 

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025

 وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025، من المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لشغل 10.000 وظيفة معلم أزهري في بعض التخصصات كإعلان أول يتبعه إعلانات أخرى في السنوات المالية القادمة وسيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الأزهر الشريف، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية في أقرب وقت.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

تفاصيل تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

وبشأن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025، أبلغ الدكتور صالح الشيخ،  الإمام الأكبر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد في مختلف التخصصات العلمية.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف والتخصصات المطلوبة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك خلال الأيام المقبلة.

وحول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلمين بالمعاهد الازهرية 2025 , فان خطوات التقديم لوظائف معلم معلم بالمعاهد الازهرية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

شروط التعيين في الحكومة 

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية: 
1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

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