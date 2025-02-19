رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه رغم الأزمة الاقتصادية إلا أن هناك انخفاض ملحوظ في معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة:" نضع مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع كافة التحديات التي تواجهنا. تجاوزنا 220 سوق من أسواق اليوم الواحد إلى جانب معارض أهلا رمضان، لطرح السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة".

وبشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، قال: “نستهدف زيادات في المرتبات خلال العام المالي الجديد، وقد يتم التبكير ببعض الزيادات الخاصة ببعض الفئات ومنها تكافل وكرامة”.

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