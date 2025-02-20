أمشير بطعم طوبة.. موجة شديدة البرودة تضرب البلاد.. القاهرة تسجل 16 درجة مئوية للعظمى.. اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.. أمطار متوسطة على شمال البلاد.. والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

تسيطر موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على البلاد، غدا الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع بالتزامن مع شهر أمشير، فبالرغم من أن أمشير يعرف عنه نشاط الرياح إلا أن طقس الاسبوع المقبل سيكون شديد البرودة مثلما يحدث فى شهر طوبة والمعروف بانخفاض درجات الحرارة.

حيث أعلنت تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية مع وجود نشاط للرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.



وقالت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الارصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد أجواء شتوية بامتياز، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.



حالة الطقس غدا الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط غدا الجمعة على شواطىء" الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:3 متر.



محافظات تحت تأثير الأمطار الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على " بورسعيد، رفح، العريش", تمتد خفيفة إلى " الاسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، البحيرة".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 15

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 16

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25



حالة الطقس الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس الأسبوع المقبل،حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يومى الاحد والاثنين

ويكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية يومى الثلاثاء والاربعاء

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:16:17

درجة الحرارة الصغرى:08:11

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 14:16

درجة الحرارة الصغرى: 09:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:17:17

درجة الحرارة الصغرى: 05:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:09

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