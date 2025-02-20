حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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