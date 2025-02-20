الخميس 20 فبراير 2025
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أخبار مصر

تحذير من الملاحة على 4 شواطئ غدا، ارتفاع الأمواج يصل 4 أمتار

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط غدا  الجمعة  على شواطئ؛ "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:3 أمتار.

حالة الطقس غدا الجمعة 21- 02- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجة مئوية  بدءا من غدا الجمعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11


 

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