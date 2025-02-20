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أخبار مصر

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية  بدءا من غد الجمعة.

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الخميس 20 - 2 - 2025

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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