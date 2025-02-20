تعليم الفيوم تنظم ملتقى توظيفي لخريجي المدارس الفنية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ملتقي توظيفي دارس التعليم الفني، أقيم بمقر نقابة المعلمين بمدينة الفيوم، بحضور مسئولي مصنع ضفائر السيارات، الذي أتاح فرص عمل أمناء مخازن، وظائف فنيين، وظائف صيانة الماكينات.

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القيوم، أنه تم الاتفاق مع إدارة نصنع الضفائر علي تنظيم نلتقي ثان، لتوفير فرص عمل لعمال الانتاج، ويستوعب المصنع 3000 فرصة عمل.

البوم العالمي للمرشدات

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، باليوم العالمي للمرشدات بنادى قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات بديوان مديرية التربية والتعليم.

الهدف من إقامة الاحتفالية

شارك في الاحتفال 300 طالبة من مختلف المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، وتم تنظيم ماراثون رياضي بنادي قارون، علي هامش الاحتفال، الذي بهدف في المقام الأول الي دعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز من مهارات الطالبات وتشجعهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

كان قد اصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالف خلف قبيصي، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، بسبب تأخير بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة غياب الطلاب الأسبوع الماضي

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