متحف كوم أوشيم بالفيوم ينظم ورشتي حكي وأشغال يدوية للأطفال ذوي الإعاقة

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم اوشيم بالفيوم، زيارة إلى مكتبة الفيوم للطفل، بالتعاون مع قصر الثقافة، بهدف إقامة ورشة حكي للتعريف بمقتنيات المتحف من الحلي، قدمتها نورا حمدي مفتشة الاثار ومسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم اقامة ورشة عمل للتدريب علي تصنيع مشغولات يدوية من الخرز، وتم توزيع منتجات الأطفال من الأشغال اليدوية، كهدايا تذكارية علي الاطفال أنفسهم.

مراحل إنشاء وتطوير متحف كوم أوشيم

يذكر أن متحف كوم أوشيم يقع عند مدخل قرية كرانيس الأثرية، التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية والرومانية ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

وأُنشئ متحف كوم أوشيم عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم، ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًّا.

تاريخ تطوير المتحف

وفي فبراير عام 2006، تم تم غلق المتحف لتطويره، وإعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016 ميلادية، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

مسارج متحف كوم أوشيم

ويعرض في متحف كوم أوشيم عددا من المسارج، التي انتشرت في مصر بشكل واسع أكثر من غيرها في مناطق دول البحر المتوسط في العصر اليوناني الروماني.

كما كانت تستخدم المسارج كأدوات يومية كان يفضل استعمالها بشكل خاص في الاحتفالات الدينية وفي العبادات الخاصة بالأشخاص المتوفين.

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