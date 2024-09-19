الخميس 19 سبتمبر 2024
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ندوة عن الوعي الأثري ضمن مبادرة "بداية" بشركة مياه الشرب

ندوة عن الوعي الآثري
ندوة عن الوعي الآثري ضمن مبادرة بداية

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ندوة بمحطة مياه العزب الجديدة بالتعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تهدف إلي غرس روح الولاء والانتماء لدي العاملين بالشركة،  ضمن فعاليات المبادرة القومية، بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

محتوى ندوة الوعي الأثري

شملت الندوة محاضرة، تناولت فيها الدكتورة نرمين عاطف، مديرة إدارة  الوعى الأثرى، بمنطقة آثار الفيوم، خطورة البحث والتنقيب عن الاثار، وما يترتب على التنقيب غير الشرعي من مخاطر،  منها إتلاف الآثار وتهريبها للخارج،  وسقوط العديد من الضحايا، ما بين متوفين ومصابين في مناطق الحفر، بسبب انهيار الحفر عليهم، لأنهم يستخدمون آلات حفر بدائية وعمال غير مدربين.

ندوات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

يذكر أنه قد نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، ندوة للتعريف  بمبادرة "بداية جديدة " وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، التابعة لمركز الفيوم.

أهداف ندوة تعليم السباكة والتوعية بمنشآت البنية التحتية بقرية العزب

وتهدف الندوة إلي توعية المواطن  وزيادة معرفته، بكافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وحجم الاستثمارات الضخمة التى توجها الدولة لتوفير حياة كريمة وبيئة صحية أمنة، وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكة التى تستهدف فئات المجتمع المختلفة،  بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعلية، والمجلس القومى للمرأة، منطقة الفيوم الثقافية، ومديرية الصحة،  والتربية والتعليم، والأوقاف، والأزهر الشريف،  والكنيسة، وهيئة محو الأمية.

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