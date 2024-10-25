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"المتاحف وعلاقتها بالتراث" محاضرة يبثها متحف كوم أوشيم بالفيوم عبر الإنترنت

متحف كوم اوشيم، فيتو
متحف كوم اوشيم، فيتو

بث القسم التعليمي فى متحف كوم اوشيم بمحافظة الفيوم بالتعاون مع قسم التراث اللامادي بالمتحف، محاضرة عبر شبكة الانتر نت، بعنوان "المتاحف وعلاقتها بالتراث"

محتوي المحاضرة

تناولت المحاضرة عدة عناصر منها تعريف التراث وأهميته وربطه بالهوية الثقافية والتراث الثقافي اللامادي بمصر والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية ودور المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي المحلي، وبينت المحاضرة ان التراث اللامادى تزخر به مصر منذ اقدم العصور ويتوراثه الاجيال وتمتلك مصر العديد من العناصر الثقافية المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث الثقافى غير المادى اعتبارا من عام 2008 حتى الان.

اشهر موروثات التراث اللامادي

ومن اشهر موروثات التراث اللامادي ملحمة السيرة الهلالية التى تم تسجيلها عام 2008، وهى قصيدة شفوية تروى قصة بنى هلال البدوية ورحلتة هجرتها من شبه الجزيرة العربية  الى شمال افريقيا فى القرن العاشر الميلادى.

دور المتاحف في الحفاظ علي التراث

وجاء بالمحاضرة  ان المتاحف لها دور كبير فى الحفاظ على التراث وان من رسالتها التواصل مع المجتمع من خلال علاقة مباشرة ومستمرة لجذب الجمهور وتعريفه بمحتويات المتحف بشتى الوسائل ووفرت التقنيات الحديثة للتعريف باهمية الاثار.

كما أن المتاحف اتاحت للمواطن معرفة بتاريخه وتراثه بما يتلائم مع المفاهيم الوطنية والانسانية لتعزيز هويته الثقافية خاصة فى الوقت الراهن الذى يشهد  ثورة تكنولوجية وغزو ثقافى بما يؤكد اهمية قيام المتحف بالحماية من هذا الغزو والحفاظ على مقومات اشخصية الوطنية كونه من المؤسسات الاولى المكلفة بالحفاظ الموروث المادى واللامادى للامة وصيانته وترميميه  ودراسته وعرضه للجمهور.

تعريف التراث المادي واللا مادي

يذكر ان التراث المادى يشمل المعابد والمقابر والاهرامات والمساجد الاثرية والتماثيل  وغيرها والتراث اللامادى مثل العادات والتقاليد والاداب واللغات والاغانى  ومهارات الحرف اليدوية والالعاب مثل التحطيب وان الفيوم تتوارث العديد من الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والتى لا تزال قائمة فى قريتى النزلة وتونس وصناعة الخوص والجريد فى قريتى الاعلام والعجميين وصناعة الجلود فى حى المدابغ فى مدينة الفيوم.

 

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